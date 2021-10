Parlamento: Fico, nei prossimi giorni Camera e Senato ospiteranno due importanti appuntamenti internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della camera, Roberto Fico, ricorda che "nei prossimi giorni la Camera e il Senato ospiteranno due importanti appuntamenti internazionali, due momenti di confronto con i rappresentanti dei parlamenti di tutto il mondo. Domani al Senato - continua la terza carica dello Stato su Facebook - è infatti in programma il G20 parlamentare che, come quello governativo, sarà incentrato sui tre temi: Persone, Pianeta, Prosperità. Affronteremo molte questioni legate alle sfide del nostro tempo e ribadiremo la centralità delle nostre Assemblee. I Parlamenti hanno avuto un ruolo di primo piano nella gestione della grave crisi generata dalla pandemia, e continueranno ad averlo nel definire e monitorare le politiche necessarie per tracciare una ripresa sostenibile e inclusiva". Fico aggiunge: "A partire da venerdì, invece, Montecitorio ospiterà le delegazioni provenienti da oltre 70 Paesi per discutere di ambiente, sostenibilità, lotta ai cambiamenti climatici, in occasione della Pre-Cop 26 parlamentare. Come sapete lavoriamo da tempo a questo appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Unione interparlamentare, perché venga valorizzato il punto di vista e la discussione presente nelle nostre assemblee sui temi che riguardano il futuro del pianeta e di tutti noi. Nei giorni scorsi a Milano si è svolta l’iniziativa Youth4Climate che ha visto la partecipazione di tanti ragazzi. Le loro proteste e le loro proposte non saranno dimenticate - conclude Fico - e le terremo ben presenti durante i lavori della Pre Cop. Sono la voce di una generazione che deve essere ascoltata". (Rin)