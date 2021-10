Imprese: Fs, al 30 giugno spesa per investimenti complessivi pari a 3,776 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa per investimenti complessivi realizzati dal gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nel corso del primo semestre del 2021 ammonta a 3,776 miliardi di euro, di cui 993 milioni in autofinanziamento e 2,783 miliardi contribuiti da fonti pubbliche, con un incremento del 53,6 per cento rispetto all’analogo dato del 2020. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata dal consiglio di amministrazione, guardando agli investimenti tecnici il gruppo ha sviluppato e gestito nel primo semestre 2021 volumi per 4,8 miliardi di euro, di cui il 98 per cento in Italia. Nello specifico, il dato risulta così composto: l’82 per cento circa delle attivazioni ha riguardato il settore operativo Infrastruttura, nel cui ambito i progetti di Rete ferroviaria italiana hanno inciso per 2,902 miliardi, e quelli del gruppo Anas per 959 milioni; il 17 per cento circa degli investimenti complessivi si concentra nel settore operativo Trasporto, per interventi dedicati al trasporto passeggeri su ferro e su gomma, sia in Italia che all’estero, e al trasporto merci. In particolare, Trenitalia registra investimenti per 689 milioni di euro, il gruppo Mercitalia per circa 73 milioni, il gruppo Busitalia per 17 milioni e le rimanenti società operanti all’estero per 46 milioni. Infine, l’un per cento circa degli investimenti è relativo al settore Immobiliare e Altri servizi. (Rin)