Cooperazione: ministro emiratino per la Tolleranza, convivenza pacifica non fiorisce senza duro lavoro

- L'assemblea riunita oggi dalla comunità di Sant'Egidio all'evento di dialogo interreligioso "Popoli, fratelli, terra futura", in corso a Roma, ci ricorda l'impegno a difendere i valori e principi comunitari che sono alla base della costruzione di una società futura più tollerante. Lo ha detto il ministro della Tolleranza e della Convivenza degli Emirati Arabi Uniti Sheikh Nahyan bin Mubarak al Nahyan, intervenuto oggi all'evento di dialogo interreligioso "Popoli, fratelli, terra futura", organizzato dalla Comunità di sant'Egidio ed ospitato a Roma dal centro congressi La Nuvola. "Nessun Paese potrebbe mai convincere tutti ad aderire ad una sola religione e nessuno si impegnerebbe per farlo", ha detto, per il quale l'unica azione possibile è quella di "gareggiare (tra le diverse confessioni) nel realizzare buone azioni ed innalzarsi". Il ministro si è quindi detto "orgoglioso" di essere il titolare del primo ministero della Tolleranza creato al mondo e ha invitato a lavorare "per la costruzione di ponti della comprensione", impegno - ha detto - sostenuto dal suo governo. "Quest'assemblea ci ricorda che la convivenza pacifica non fiorisce senza duro lavoro ma ha bisogno di uno sforzo costante", ha proseguito citando i lavori in corso ad Abu Dhabi per la costruzione di un nuovo quartiere che accoglierà una moschea, una chiesa e un sinagoga. Al centro di tutto, ha concluso, ci sia la ricerca della fratellanza umana, come auspicato già nel 2019 da papa Francesco e dal grande imam Ahmad Al-Tayyeb con la firma, conclusa durante il viaggio del pontefice negli Emirati, del Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. (Res)