Agroalimentare: Bowerman a "Nova", ora abbiamo certezza di Tavolo permanente su ristorazione

- "Abbiamo la certezza di un tavolo permanente sulla ristorazione e sappiamo qual è il prossimo passo in merito al settore". Lo ha detto la chef stellata e ambasciatrice del Gusto Cristina Bowerman ad "Agenzia Nova" a margine della riunione del Tavolo della gastronomia italiana. "Ci sono tanti temi sul tavolo. Dal contratto di lavoro, passando per il cuneo fiscale, fino ai voucher. Le anomalie vanno messe in evidenza e trasformate. La formazione rimane centrale. Come ci siamo detti con il ministro Patuanelli, prima si verifica di aver fatto i compiti a casa e poi ci si muove nella direzione successiva", ha spiegato. (Rin)