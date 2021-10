Cooperazione: rabbino Goldschmidt, estremismo religioso preoccupante anche per questione nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande lezione che la pandemia di Covid-19 ha dato al mondo è quello dell'interdipendenza dell'umanità, ed il pericolo forse più grande che dobbiamo affrontare è quello di sapere che armi nucleari sono in mano a Paesi controllati da ideologie di estremismo religioso. Lo ha detto Pinchas Goldschmidt, presidente della Conferenza dei Rabbini Europei, nel suo intervento all'evento di dialogo interreligioso "Popoli, fratelli, terra futura", organizzato dalla Comunità di sant'Egidio ed aperto oggi a Roma al centro congressi La Nuvola. Ad eccezione del periodo della guerra fredda, il pericolo maggiore non sono gli arsenali a disposizione delle superpotenze, di quei Paesi che ancora pensano di essere una superpotenza, ma il pericolo di proliferazione di armi nucleari e tattiche in Paesi, organizzazioni e individui che potrebbero usarle per minacciare e addirittura distruggere il nostro pianeta", ha detto Goldschmidt. La presenza di Stati "controllati da questa ideologia, dotati di armi nucleari", ha aggiunto il rabbino, "renderebbe il nostro pianeta un posto molto pericoloso". (Res)