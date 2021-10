Regno Unito: leader industria, discorso di Johnson "economicamente analfabeta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso del primo ministro britannico Boris Johnson all'ultima giornata della conferenza del Partito conservatore è stato "economicamente analfabeta". E’ la valutazione dell’istituto Adam Smith, secondo quanto riferito dal quotidiano "The Guardian". Un suo rappresentante, Matthew Lesh, ha dichiarato che il discorso del premier è stato “roboante ma vacuo”, mentre il leader del sindacato del settore del turismo, Manuel Cortes, ha detto che non era “nulla se non aria fritta”. Lesh ha continuato spiegando che quella presentata dal primo ministro è l’agenda della ripartenza “verso un'economia pianificata a livello centrale, ad alta tassazione e a bassa produttività”. “Sta ostacolando il mercato del lavoro, sta aumentando le tasse su una ripresa fragile e rifuggendo da una riforma significativa della pianificazione", ha continuato. Lesh ha anche aggiunto che la carenza di manodopera e l'aumento dei prezzi non possono essere liquidati con la retorica sull'immigrazione poichè, secondo lui, non ci sono prove che questa abbassi gli standard di vita dei lavoratori britannici. I leader delle imprese hanno risposto alle affermazioni economiche del premier dicendo che lui e il suo gabinetto si sono fatti trovare impreparati alle conseguenze della Brexit e cercano ora un'immigrazione incontrollata. (Rel)