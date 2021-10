Roma 2021: Fermariello (Pd), insieme a tutti quelli che hanno a cuore città per Gualtieri sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno sostenuta, aiutata e incoraggiata in questa appassionante campagna elettorale. Sono piena di riconoscenza verso chi ha creduto in me oltre ogni aspettativa, aiutandomi a raggiungere un risultato che ci riempie di responsabilità e di soddisfazione. Ora dobbiamo lavorare, insieme a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della nostra meravigliosa città, per la rinascita di Roma. Proseguiamo senza sosta verso il ballottaggio del 17 e 18 ottobre per Gualtieri sindaco. Insieme si può". Lo scrive sul suo profilo Facebook la candidata all'assemblea capitolina del Partito democratico Carla Fermariello.(Com)