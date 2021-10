Pandora Papers: Castaldo (M5s), Hoekstra da alfiere rigore finanziario a pirata fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono "fortunatamente lontani i tempi in cui alcuni Paesi come l’Olanda si dichiaravano fieramente contro il Recovery fund e avanzavano dubbi sui conti pubblici dell’Italia, professando delle politiche di austerity che hanno causato gravi danni al modello sociale del nostro continente e del nostro Paese". Lo osserva su Facebook l'europarlamentare M5s, Fabio Massimo Castaldo. "Oggi il ministro delle Finanze olandese, il “falco” Wopke Hoekstra, che si è spesso distinto per le sue posizioni frugali, ha ben altri problemi a cui pensare: secondo l’inchiesta giornalistica sull’evasione fiscale 'Pandora Papers', coordinata dall’International Consortium of Investigative Journalists (Icij), negli anni scorsi avrebbe investito (a suo dire quasi a sua insaputa) in una società offshore con base nelle Isole Vergini britanniche, un conclamato paradiso fiscale. Proprio quel Hoekstra che ai tavoli europei si era a lungo opposto anche ad alcune proposte legislative che mirano a contrastare gli accordi fiscali tra Paesi europei e multinazionali, come quelli stretti dalla stessa Olanda, e che sono state approvate solo dopo anni di dure battaglie al Parlamento europeo. Giusto per darvi l’idea di ciò di cui stiamo parlando, pensate che a causa dell’evasione delle multinazionali l’Italia perde ogni anno circa 10 miliardi di euro: 200 euro per ogni abitante. Lo stesso Hoekstra, infine, ministro delle Finanze di un governo costretto a dimettersi a causa di uno scandalo che ha visto circa 20mila famiglie di lavoratori ingiustamente perseguite per frodi e costrette a fare debiti per ripagare le cifre ricevute", spiega Castaldo per poi concludere: "Lo invito, caldamente, a guardare in faccia i cittadini europei: vada a dire a loro dell'austerity mentre lui fa il furbetto nei paradisi fiscali. Insomma, da alfiere del rigore finanziario a pirata fiscale. Una bella contraddizione, no?". (Rin)