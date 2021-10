Usa: consigliere legale dipartimento di stato lascia in protesta con respingimento migranti al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro alto funzionario dell’amministrazione del presidente Joe Biden ha lasciato l’incarico in protesta con i respingimenti di massa dei migranti haitiani al confine con gli Stati Uniti. Si tratta di Harold Koh, consigliere senior presso la squadra legale del dipartimento di Stato, il quale, secondo quanto riferito da “Politico”, ha definito l’uso del Titolo 42 “illegale” “inumana” e “non degna di questa amministrazione che sostengo fortemente”. Il Titolo 42 è la controversa politica introdotta durante l'amministrazione Trump, e mantenuta da Biden, che prevede il rimpatrio rapido dei migranti irregolari per prevenire la diffusione del Covid-19. "Credo che l'attuale applicazione da parte di questa amministrazione del Titolo 42 continui a violare il nostro obbligo legale di non espellere o rimpatriare individui che temono persecuzioni, morte o tortura, in particolare i migranti in fuga da Haiti", si legge in un documento visionato da “Politico”. Il consigliere ha aggiunto che “esistono chiaramente alternative legali e più umane”. (segue) (Nys)