Usa: consigliere legale dipartimento di stato lascia in protesta con respingimento migranti al confine (2)

- Il passo indietro di Koh segue quello dell’inviato speciale Usa per Haiti, Daniel Foote, il quale ha presentato le sue dimissioni al segretario di Stato Antony Blinken, in protesta con il trattamento “disumano” riservato dalla polizia di frontiera Usa ai migranti haitiani in ingresso nel Paese. Foote ha detto di “non voler essere associato alla decisone disumava e controproducente degli Stati Uniti di deportare migliaia di rifugiati haitiani” dal confine con il Messico. L’inviato ha aggiunto che l’approccio Usa ad Haiti resta “profondamente sbagliato”. Nella sua lettera di dimissioni Foote sottolinea che Haiti è afflitta da povertà, crimine, corruzione e mancanza di risorse umanitarie. “Lo stato al collasso è incapace di fornire sicurezza e servizi di base cosicché sempre più rifugiati alimenteranno disperazione e crimine”, afferma l'inviato speciale, secondo cui un impatto negativo su Haiti avrà conseguenze devastanti anche negli Usa e nei Paesi vicini dell’emisfero. (segue) (Nys)