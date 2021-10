Usa: consigliere legale dipartimento di stato lascia in protesta con respingimento migranti al confine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) e il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani per i migranti hanno condannato l'uso eccessivo della forza confronti dei migranti haitiani nella città di Del Rio, Texas, al confine sud con il Messico. Qui per giorni oltre 10 mila migranti, in maggioranza haitiani, si sono accampati nei pressi del ponte Del Rio International, che collega le città di Acuna, in Messico, e Del Rio, negli Stati Uniti. Sui social media sono circolati foto e video che mostrano agenti di frontiera a cavallo mentre cercano di bloccare il passaggio dei migranti che attraversano il fiume Rio Grande per entrare in territorio statunitense, in alcuni casi avvalendosi di una frusta. Nel giro si una settimana le autorità Usa hanno sgomberato l'area rimpatriando via aerea migliaia di migranti. Altri, per sfuggire al rimpatrio, hanno riattraversato il confine con il Messico. (segue) (Nys)