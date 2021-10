Usa: consigliere legale dipartimento di stato lascia in protesta con respingimento migranti al confine (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) e l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) hanno invitato gli Stati ad astenersi dall'espellere gli haitiani senza un'adeguata valutazione delle loro esigenze di protezione individuale. Le condizioni ad Haiti continuano a essere disastrose e non favoriscono i rimpatri forzati, si legge in un comunicato congiunto. Haiti, si legge, continua ad affrontare un'escalation di violenza e insicurezza, con almeno 19 mila sfollati interni nella capitale Port-au-Prince solo nell'estate del 2021. Ben oltre il 20 per cento delle ragazze e dei ragazzi è stato vittima di violenza sessuale. (segue) (Nys)