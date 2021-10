Usa: consigliere legale dipartimento di stato lascia in protesta con respingimento migranti al confine (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, quasi il 24 per cento della popolazione, compreso il 12,9 per cento di bambini, vive al di sotto della soglia di povertà estrema di 1,23 dollari al giorno. Circa 4,4 milioni di persone, o quasi il 46 per cento della popolazione, affrontano un'insicurezza alimentare acuta. Si stima che 217.000 bambini soffrano di malnutrizione acuta da moderata a grave. Questa situazione, avvertono le agenzie Onu, è destinata a peggiorare a causa del terremoto del 14 agosto che ha messo a dura prova la capacità di accogliere gli haitiani di ritorno. Il diritto internazionale, prosegue il comunicato, vieta le espulsioni collettive e richiede che ogni caso sia esaminato individualmente per identificare le esigenze di protezione ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani e dei rifugiati. (Nys)