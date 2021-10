Regno Unito: fonti stampa, governo potrebbe accorciare lista rossa Covid per i viaggi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico potrebbe decidere di accorciare la lista rossa prevista per i viaggi internazionali nel contesto della pandemia da Covid-19. Secondo il quotidiano "The Guardian", l’elenco potrebbe ridursi a dodici Paesi dai quali resterà l’obbligo di autoisolamento per undici notti in albergo a un costo di più di 2 mila sterline (circa 2.700 euro). Destinazioni tra cui Brasile, Messico e Sudafrica dovrebbero essere rimosse dalla lista rossa nella giornata di domani. Una fonte rivela che l'idea non è stata ancora definita, scatenando i timori che questo piano potrebbe essere ritardato fino a dopo la metà di ottobre. (Rel)