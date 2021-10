Cultura: Tim, visita virtuale del Mausoleo di Augusto per le associazioni dei consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sede di Tim a Roma, in via del Pellegrino, è stata presentata oggi in anteprima la nuova soluzione che presto diventerà un’App per far conoscere il Mausoleo di Augusto. I rappresentanti delle associazioni, si legge in una nota di Tim, hanno così potuto vivere un’esperienza immersiva in 3D attraverso visori Oculus. Il viaggio virtuale, prosegue la nota, consente di attraversare le diverse epoche del Mausoleo: dalle origini nel I secolo avanti Cristo (quando il monumento era dentro il Campo Marzio, con il Tevere a fianco e il Pantheon in lontananza), al Medioevo, quando diventò un giardino all'italiana fino ad arrivare, tra varie tappe intermedie, a inizio Novecento, epoca in cui venne trasformato in un auditorium nel quale si esibirono maestri del calibro di Mascagni e Toscanini. La visita delle associazioni, prosegue la nota, arriva poco tempo dopo quella di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, che di recente ha testato in prima persona questa esperienza in collegamento da Menlo Park, accompagnato virtualmente da Salvatore Rossi e Luigi Gubitosi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Tim. Grazie all’accordo tra la Fondazione Tim e Roma Capitale, il mausoleo è stato riaperto al pubblico lo scorso marzo. (Com)