Covid: Ats, 130 tamponi positivi e 86 scuole isolate in province Milano e Lodi

- Continua la stabilità del trend delle classi in isolamento, dei casi e delle persone poste in isolamento. Ats città metropolitana di Milano, tra il 27 settembre e il 3 ottobre 2021, ha ricevuto segnalazioni di 130 casi di tamponi positivi al Sars-CoV-2 nelle scuole delle province di Milano e Lodi (erano 132 la settimana precedente). Si tratta di 113 alunni e 17 operatori: 4 sono del Nido, 19 della scuola dell’infanzia, 54 della scuola primaria, 20 della secondaria di primo grado e 33 di quella di secondo grado. Le classi isolate, invece, sono 86: 17 tra nido e scuola dell’infanzia, 30 della scuola primaria, 16 della scuola secondaria di primo grado e 23 di quella di secondo grado. Il numero totale di persone isolate è 2.072 (erano 2.195 la settimana precedente): 2.007 alunni e 65 operatori. (Com)