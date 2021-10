Algeria-Italia: ministro Lamamra, visita Matterella sarà “un grande momento storico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, prevista in Algeria il 6 e 7 novembre “sarà un grande momento storico”. Lo ha detto oggi a Roma il ministro degli Esteri e della Comunità nazionale all’estero algerino, Ramtane Lamamra, in un incontro con i giornalisti. “Abbiamo una storia comune che si è sviluppata durante la guerra di liberazione anche grazie a Enrico Mattei. E’ una relazione organica, non si limita a un settore specifico”, ha detto il capo della diplomazia algerina, citando il fondatore di Eni e il conflitto coloniale con la Francia che ha portato il Paese nordafricano all’indipendenza nel 1962. “E’ vero che il settore del gas è molto importante per l’Algeria e l’Italia, basti pensare ai gasdotti tra i due Paesi”, ha aggiunto il ministro degli Affari esteri, che si trova Roma per partecipare alla Conferenza ministeriale Italia-Africa prevista domani e per colloqui bilaterali con il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. “Il volume del gas (trasportato in Italia) è notevole, ma non possiamo limitarci solo a questo. La nostra relazione mira a diventare plurisettoriale”, ha detto Lamamra. (Res)