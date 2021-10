Francia: candidato presidenziali Barnier, insicurezza è principale fallimento di Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insicurezza che c'è oggi in Francia rappresenta il "principale fallimento" del presidente Emmanuel Macron. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" Michel Barnier, ex negoziatore della Brexit per l'Unione europea e candidato alle prossime elezioni presidenziali francesi. Il ritorno "dell'autorità pubblica e la sicurezza dei cittadini sono le condizioni preliminari per far tornare la stabilità nel nostro Paese", afferma Barnier. Il candidato ha commentato poi la richiesta di Xavier Bertrand, presidente della regione dell'Alta Francia e candidato anche lui all'Eliseo, che cerca un sostegno dei Repubblicani, di cui è stato membro. Il partito sceglierà il 4 dicembre un nome da presentare alle elezioni. Secondo Barnier, Bertrand non prenderà "il rischio di andare da solo". L'ex negoziatore dell'Ue ha detto del giornalista e opinionista ultraconservatore Eric Zemmour, che ancora non ha annunciato ufficialmente la sua candidatura ma continua a salire nei sondaggi, che fa "un discorso fatalista e pessimista". Barnier ha aggiunto che "ci sono molti problemi" in Francia che devono però essere risolti. (Frp)