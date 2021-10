Cooperazione: vicario Grande Imam al Azhar, accordarsi su grandi valori necessario per costruire ponti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo ha bisogno, oggi più che mai, di costruire ponti di collaborazione e d’incontro tra i popoli, e per farlo è necessario mettersi d'accordo sui grandi valori. Lo ha detto Mohamed Eldwainy, vicario del Grande Imam di al-Azhar Ahmed el-Tayeb, nel suo intervento all'evento di dialogo interreligioso "Popoli, fratelli, terra futura", organizzato dalla Comunità di sant'Egidio e inaugurato oggi a Roma presso il centro congressi La Nuvola. "E' necessario mettersi d'accordo sui grandi valori che garantiscono il lavoro comune per far fronte alle sfide scaturite dalla pandemia", ha detto Eldwainy, che pensa in particolare alla "condivisione delle storie di successo tra gli stati". Il religioso ha presentato alcune raccomandazioni per lavorare in questo senso durante gli incontri di questi giorni. In particolare, la proposta è di "rinsaldare l'idea della partecipazione universale, presso tutti i popoli, governi e organizzazioni, tramite programmi scientifici e iniziative di sensibilizzazione", affiancando agli sforzi delle istituzioni quelli della società. Eldwainy ha poi chiesto di aumentare lo scambio di conoscenze, in primis quelle relative a strumenti e medicinali su epidemie e catastrofi, di esortare gli stati e incoraggiare i governi ad emanare leggi contro la diffusione di fake news, di consolidare la fiducia delle persone nelle istituzioni. (Res)