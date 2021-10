© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore della Regione Lombardia alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Alessandra Locatelli partecipa alla tavola rotonda promossa dal “Forum del terzo settore Lombardia insieme ad Acli, Oeffe, Auser, Arci come capofila delle reti progettuali Contesti, FareRete, Trame di Condivisione e Le Porte di Giano.Fondazione Cariplo, via Daniele Manin, 23 (ore 10)Presentazione del progetto “Lago Ceresio – Un mondo tutto da scoprire”. Intervengono il Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, l’assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, il Presidente dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla Massimo Mastromarino e il vice presidente dell’Autorità di Bacino Lacuale Giovanni Bernasconi.Palazzo Pirelli, auditorium Gaber, Piazza duca d'Aosta (ore 10:30)Presentazione di Riccagioia Agri 5.0: Fondazione per l'innovazione dell'ecosistema agricolo. Partecipanotra gli altri, gli assessori regionali all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi,; all'istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione, Fabrizio Sala, e allo sviluppo città metropolitana, comunicazione, giovani e demanio, Stefano Bolognini; il presidente della Fondazione Riccagioia prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè e il presidente di Ersaf Lombardia, Alessandro Fede PelloneCentro Vitivinicolo Riccagioia, Torrazza Coste /Pv (ore 11)VARIE"Lavoro locale e multinazionali: come tutelare i lavoratori europei?", Tavola rotonda nell'ambito dell'evento conclusivo del progetto europeo promosso e coordinato da Cisl Lombardia. Intervengono anche Claes-Mikael Stahl, segretario generale aggiunto ETuc, e Patrizia Toia, vicepresidente della commissione industria del Parlamento europeodiretta Streaming (ore 9:30)Presentazione del bilancio del primo anno di formazione e clinica della Scuola di formazione in chirurgia robotica dell'Università statale di Milano e dell'ospedale San PaoloOspedale San Paolo, via A. Di Rudini, 8 (ore 11)Fondazione Progetto Arca inaugura Cascina Vita Nova, la cascina, che ospita un modello innovativo di accoglienza residenziale per persone senza dimora che provengono da una vita in strada insieme ai loro cani. Sono presenti il presidente di Progetto Arca Alberto Sinigallia e la direttrice dei servizi Costantina Regazzo.via Scanini 42 (ore 11)MONZAconferenza stampa a un mese dall'insediamento del nuovo direttore Generale, dott. Silvano Casazza. Sarà presente tutta la Direzione Strategica.Villa Serena, terzo piano, sala riunioni della Direzione Generale - Ospedale San Gerardo, via Pergolesi 33, Monza (ore 14) (Rem)