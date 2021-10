Roma 2021: Raggi, invitato Gualtieri e Michetti, importante confronto su dossier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta alla criminalità, il lavoro, l’attenzione per le periferie e i trasporti "sono le mie priorità per la città. Ho invitato in Campidoglio Enrico Michetti e Roberto Gualtieri per fare il punto su questi dossier che ritengo tra i più importanti per la Capitale e per il futuro dei romani". Così la sindaca uscente di Roma Capitale Virginia Raggi, in un post su Facebook. "Tra questi la candidatura di Roma a Expo 2030. Ho avviato un percorso - aggiunge - che deve continuare ad ogni costo e che ha delle scadenze ravvicinate: a fine mese va presentato il dossier di candidatura. È un obiettivo da perseguire ed una occasione unica per l’Italia e per Roma. Siamo pronti per questa fondamentale occasione di crescita e sviluppo". (Rer)