Fisco: Brunetta, nessuna patrimoniale, il solo pensarlo è ridicolo

- Mario Draghi è "una persona seria, ha preso impegni in Parlamento e con il governo. Questa è una delega, una riforma dell'intero impianto fiscale, di cui il catasto è certamente una componente fondamentale. Si tratta di modernizzare la nostra pubblica riscossione dei tributi, e questo si sta facendo. Nessuna patrimoniale, anzi: il solo pensarlo è ridicolo". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ai microfoni del Tg3. "Il governo deve andare avanti. Anzi, più riforme fa, più forte è. Non saranno certo fibrillazioni opportunistiche del momento a bloccare l'azione riformatrice del governo", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo che sull'unità della coalizione ha concluso: "Io credo che ci debba essere un chiarimento all'interno del centrodestra, perché non è possibile procedere per strappi. Per strappi si va a sbattere". (Rin)