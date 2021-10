Kosovo: ministro Interno Svecla, finita era in cui Paese viene oppresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'epoca in cui il Kosovo viene oppresso è finita: lo ha dichiarato il ministro dell'Interno kosovaro, Xhelal Svecla, commentando l'accordo provvisorio raggiunto tra Pristina e Belgrado sulle targhe automobilistiche. "Il Kosovo ha ora un nuovo governo sovrano, che nessuno può ricattare in quanto coinvolto nella corruzione criminale", ha osservato Svecla. Il ministro dell'Interno ha elogiato il lavoro delle forze di polizia kosovara nella recente crisi ai confini con la Serbia evidenziando che hanno dimostrato "professionalità" e "prontezza nel proteggere la sovranità del Paese". Secondo Svecla, le misure di reciprocità sono "un passo positivo" per il Kosovo. (segue) (Alt)