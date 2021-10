Roma: Ghera-Mennuni (Fd'I), troppe aggressioni ad autisti Atac, emergenza sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal giugno scorso si registra un pericoloso incremento di aggressioni e danneggiamenti alle vetture. Violenze fisiche e verbali si verificano con troppa frequenza e troppo spesso i colpevoli non vengono assicurati alla giustizia". Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio e Lavinia Mennuni consigliere comunale Fd'I di Roma . "Come giustamente avvertono le segnalazioni dei sindacati di categoria - aggiunge - si sta innescando una pericolosa escalation nella gravità degli atti delinquenziali ai danni del personale viaggiante e di tutti i dipendenti a stretto contatto con il pubblico. Per evitare che accada l'irreparabile, a bordo degli autobus serve una maggiore e più diffusa vigilanza delle forze dell'ordine. Anche alcune fermate e capolinea più a rischio necessitano di adeguate misure di prevenzione del crimine". (segue) (Com)