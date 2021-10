Roma: Ghera-Mennuni (Fd'I), troppe aggressioni ad autisti Atac, emergenza sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per esempio il capolinea del bus 045 in via Ortona dei Marsi, dove nel giro di quattro giorni, il 2 ed il 6 ottobre, complice l'isolamento del luogo e la scarsa illuminazione, due conducenti in servizio sono stati vittime di rapina a mano armata, aggrediti e derubati mentre si trovavano in cabina di guida. L'auspicio è che dopo tali fatti anche l'Atac dia il suo contributo per incrementare la sicurezza dei lavoratori, a cominciare dallo spostamento del capolinea dello 045 in luogo più consono. Si tratta di garantire anche l'equilibrio psicologico di conducenti e controllori che non possono sentirsi in pericolo mentre lavorano", conclude. (Com)