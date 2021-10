Bolivia: oppositore Camacho, ricevuto appoggio Forze armate e Polizia per rovesciare Morales

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale governatore del dipartimento boliviano di Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha ammesso che suo padre, José Luis Camacho, aveva raggiunto "un accordo" con i militari e la polizia per "rovesciare" l'ex presidente Evo Morales nel 2019. E' quanto afferma lo stesso Camacho in un video diffuso in rete nelle ultime ore nel quale rivela di fronte ad un gruppo di suoi sostenitori che, durante le convulse giornate seguite alle elezioni presidenziali di due anni fa, in cui Morales è stato accusato di brogli, suo padre aveva ottenuto dai vertici delle Forze armate la garanzia che non si sarebbero mobilitate per frenare le proteste dei movimenti civici contro il presidente. "E' in quel momento che abbiamo dato a Morales un ultimatum di 48 ore per dimettersi", ha dichiarato colui che a novembre del 2019 si era posto alla testa delle proteste come leader del comitato civico di Santa Cruz. Camacho rivela inoltre che contava con l'appoggio di "6 mila minatori carichi di dinamite per rovesciare il presidente". (segue) (Brb)