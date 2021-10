Bolivia: oppositore Camacho, ricevuto appoggio Forze armate e Polizia per rovesciare Morales (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivelazioni contenute nel video rischiano di complicare la posizione di Camacho nell'inchiesta della magistratura sul presunto "colpo di Stato" del 2019. Il governatore di Santa Cruz è iscritto nel registro degli indagati ed è stato citato a deporre dalla giustizia. L'inchiesta è estesa nei confronti di quasi tutti gli esponenti del precedente governo ad interim di Jeanine Anez, già agli arresti preventivi da metà marzo, assieme agli ex ministri della Giustizia e dell'Energia, Alvaro Coimbre e Rodrigo Guzman. A tutti viene addebitata una responsabilità nella crisi politica e istituzionale dell'autunno del 2019 e nell'insieme di avvenimenti che hanno portato alle dimissioni del leader del Movimento per il socialismo (Mas) dalla presidenza, nonché alla sua successiva fuga in Messico e alla creazione del governo oggi definito "de facto". Morales era risultato vincitore al primo turno delle elezioni presidenziali del 20 ottobre del 2019, esito tuttavia contestato dall'opposizione che aveva denunciato brogli e avviato una fase di forti proteste. (Brb)