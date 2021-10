Afghanistan: Ue, domani forum su protezione afgani a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in programma per domani, giovedì 7 ottobre, un forum ad alto livello dedicato alla protezione degli afgani, convocato dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e dalla commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson. Lo riferisce la Commissione europea in un comunicato stampa. Il forum fa seguito alle discussioni del G7 e del Consiglio straordinario "Giustizia e affari interni" sull'Afghanistan. L'obiettivo è garantire che l'azione dell'Ue e degli Stati membri volta a proteggere gli afgani sostenga gli sforzi di coordinamento e cooperazione a livello mondiale. Il forum riunirà, in un contesto virtuale, i ministri degli Affari esteri e dell'Interno degli Stati membri dell'Ue, nonché della Svizzera, della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein, i rappresentanti del Parlamento europeo, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, e il direttore generale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, António Vitorino. (Res)