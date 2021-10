Clima: Bonetti, necessaria collaborazione tra mondo della politica e della scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo tempo storico richiede alla politica e al mondo della scienza una rinnovata cooperazione. Lo ha detto il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, in videocollegamento all'evento di A2a "Le svolte giuste - Il punto di vista dei territori sul futuro della transizione ecologica in Italia", che si è tenuto oggi presso la Chiesa di San Gottardo in Corte. "Nel vissuto di questi mesi abbiamo fatto i conti con l'inadeguatezza del dialogo tra il mondo scientifico-tecnologico e il processo decisionale" ha proseguito Bonetti. "Nel Pnrr c'è tutta una parte messa in campo di riforme in settori di transizione ecologica e digitale che vanno a ridisegnare in maniera olistica il modello sociale che stiamo per costruire".(Rem)