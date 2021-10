Governo: Bonomi (Confindustria), crescita al 2 per cento nel 2024 insufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo, con molta onestà intellettuale, ha detto che nel 2024 avremo livelli di crescita che non supereranno il 2 per cento e per noi è un ritmo di crescita troppo basso, rispetto a un livello di debito emergenziale che abbiamo contratto". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, a margine dell'assemblea di Federacciai, che si è tenuta oggi a "Made in Steel", a FieraMilano Rho. "Questo governo deve essere messo in condizione di procedere con le riforme che il Paese aspetta da quasi trent'anni, il più celermente possibile", ha poi proseguito. "Le riforme sono fondamentali, anche nella Nadief è passato in secondo piano. Dobbiamo continuare a sostenere l'azione di questo Governo perché non possiamo permetterci di dilazionare alcune scelte importanti per il Paese", ha concluso Bonomi. (Rem)