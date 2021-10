Roma 2021: Truppa (Fillea Cgil), esperienza Petroselli da attualizzare per nuovo sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ripartiamo dall'esperienza di Petroselli, per attualizzare l'esperienza del nuovo sindaco di Roma". Lo ha detto Benedetto Truppa segretario generale Fillea Cgil Roma e Lazio, a margine del convegno "La città per tutti, dal sogno di Petroselli al futuro della Capitale" a cui ha partecipato il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Per noi è importante, non solo per l'inizio ma anche per la qualità di vita della gente, ripartire dalle infrastrutture, dai processi di rigenerazione e da quelli di inclusione. La città in 15 minuti significa ridare qualità di vita alle periferie", ha concluso. (Rer)