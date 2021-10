Slovacchia: Parlamento approva divieto di importazione rifiuti radioattivi da incenerire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale della Slovacchia ha approvato il divieto di importazione di rifiuti radioattivi destinati all’incenerimento. Lo ha reso noto il quotidiano “Denik N”. Il divieto coinvolge rifiuti prodotti al di fuori del territorio della Slovacchia. “L’obiettivo della normativa è di tutelare la popolazione e l’ambiente da un aumento dell’esposizione a rifiuti radioattivi”, hanno spiegato i relatori della misura. Il divieto, che entrerà in vigore dal gennaio del 2022, non riguarda il contratto della società statale Javys per lo smaltimento di rifiuti dall’Italia. (Vap)