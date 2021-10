G20: Farnesina, tutto pronto per l'evento che riunisce le 100 migliori start-up dei Paesi membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorire nuovi investimenti internazionali e rafforzare la cooperazione tra attori pubblici e privati sul tema dell’innovazione: questi gli obiettivi del G20 Innovation League in programma il 9 e 10 ottobre a Sorrento. Lo riferisce una nota della Farnesina. Un evento speciale organizzato nel quadro della Presidenza italiana del G20, che metterà assieme 100 startup provenienti dai Paesi del G20, venture capitalist e grandi aziende internazionali. In apertura dei lavori, interverranno il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, il presidente dell’Agenzia Ice, Carlo Ferro, l'Amministratore delegato di Cdp Venture Capital Sgr, Enrico Resmini. Spazio anche agli approfondimenti tematici con i keynote speech di esperti del settore. Chiuderà i lavori, il sottosegretario agli Affari esteri con delega all’internazionalizzazione, Manlio Di Stefano. Riguardo all’evento, il ministro Di Maio ha detto: “La comunità internazionale deve riunirsi per trovare soluzioni a lungo termine, innovative e sostenibili alle complesse sfide che il mondo deve affrontare oggi, dalla pandemia di Covid al cambiamento climatico. L'Italia ritiene che questo quadro - che collega investitori e start-up sotto l'egida di un evento speciale del G20 - sia un modello prezioso da valorizzare: cooperazione, idee innovative, massicci investimenti e politiche coraggiose sono gli ingredienti per garantire alle prossime generazioni un futuro sostenibile, inclusivo e resiliente”. (segue) (Res)