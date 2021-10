G20: Farnesina, tutto pronto per l'evento che riunisce le 100 migliori start-up dei Paesi membri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per le startup di presentare i loro progetti e di proporre soluzioni tecnologiche a cinque tra le maggiori sfide globali: tecnologie pulite (c.d. Cleantech); le potenzialità e i rischi dell’intelligenza artificiale; l’uso efficiente dell’internet delle cose (IoT & Wearables); le città intelligenti e il futuro della mobilità; il futuro della sanità. Cento le start-up selezionate da tutti i Paesi del G20 (5 per ciascuna sfida) protagoniste delle diverse sessioni tematiche in programma. Investitori e aziende internazionali, selezioneranno le dieci startup con le migliori e più innovative soluzioni per affrontare le sfide globali e costruire un futuro sostenibile e inclusivo. Fondamentali saranno i vari momenti di networking che daranno modo a tutti i partecipanti di stabilire contatti e fissare incontri B2B con gli investitori e le aziende internazionali. Per partecipare e per tutte le informazioni di dettaglio: www.g20innovationleague.com. All’interno del sito è possibile consultare il profilo delle 100 startup selezionate. Anche per chi parteciperà a distanza, sarà possibile incontrare i giovani imprenditori nell’ambito di appositi B2B. (Res)