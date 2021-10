Nato-Russia: Alleanza ritira accrediti a 8 membri missione russa, erano ufficiali intelligence non dichiarati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato conferma di aver ritirato l'accreditamento di 8 membri della missione russa presso l'Alleanza atlantica perché ufficiali di intelligence non dichiarati. Lo si apprende da un funzionario della Nato. "Possiamo confermare che abbiamo ritirato l'accreditamento di 8 membri della missione russa presso la Nato, che erano ufficiali dell'intelligence russa non dichiarati", ha dichiarato. "Possiamo anche confermare di aver ridotto a 10 il numero di posizioni che la Federazione Russa può accreditare presso la Nato", ha aggiunto. Il funzionario ha sottolineato che "la politica della Nato nei confronti della Russia rimane coerente". Cioè "abbiamo rafforzato la nostra deterrenza e difesa in risposta alle azioni aggressive della Russia, mentre allo stesso tempo rimaniamo aperti a un dialogo significativo", ha specificato. (Rum)