Cooperazione: Bartolomeo I, eliminare nozione di razza primo passo per costruire un mondo nuovo

- Per ricominciare a costruire il mondo di domani dopo la pandemia di Covid-19 serve riconoscere come prima cosa il fatto che tutti gli uomini appartengono alla stessa comunità, senza distinzione di razza. Lo ha detto Bartolomeo I, patriarca ecumenico di Costantinopoli, intervenuto oggi all'evento di dialogo interreligioso "Popoli, fratelli, terra futura", organizzato dalla Comunità di sant'Egidio ed ospitato dal centro congressi La Nuvola, a Roma. "C'è un'unica razza umana di cui fanno parte tutti gli uomini", ha detto il patriarca, puntando il dito contro gli strascichi di una nozione "velenosa" di razza che ancora rimangono. "Un inizio post-pandemico non può prescindere da questo assioma, dalla necessità di riconoscerci come una sola famiglia" e dal comprendere che "per riconoscere l'altro dobbiamo conoscerlo nella sua interezza, sociale, religiosa, etica", ha aggiunto. (Res)