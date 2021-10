Recovery: Ferraris (Fs), occasione per ridisegnare infrastrutture portanti del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr rappresenta un’importante occasione per ridisegnare le infrastrutture portanti del Paese in ottica di maggiore modernità, digitalizzazione e sostenibilità. Lo ha detto Luigi Ferraris, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, intervenendo oggi al Made in Italy Summit 2021 organizzato da Sole 24 Ore e Financial Times. “Le risorse che abbiamo a disposizione andranno sicuramente allocate sullo sviluppo dell’alta velocità: stiamo realizzando il collegamento tra Genova e Milano, che aprirà allo sviluppo del Nord-Ovest per il trasporto non solo di passeggeri, ma anche di merci”, ha detto, aggiungendo che il Pnrr consente anche di investire in “nuovi sistemi di gestione del trasporto ferroviario che favoriscano una maggiore interconnessione”. (Rin)