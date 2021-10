Economia: Bonomi (Confindustria), governo trovi sinergia con Francia e Germania per accompagnare transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le transizioni ambientali, digitali ed energetiche comporteranno degli spiazzamenti di intere industrie e filiere, centinaia di migliaia di posti di lavoro. Lo ha affermato oggi il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenuto durante l'assemblea nazionale di Federacciai, che si è tenuta a Rho FieraMilano, in occasione di "Made in Steel 2021". "Penso che il governo debba trovare una sinergia con i governi francese e tedesco per un pacchetto di idee e proposte che accompagni questa transizione", ha aggiunto Bonomi. Una considerazione che secondo il presidente di Confindustria sarebbe condivisa dal governo, "ma bisogna passare dalle parole ai fatti". "Crediamo che il Governo Draghi sia il governo necessario per l'Europa per difendere la propria industria", ha concluso Bonomi. (Rem)