Covid: Meloni, sempre più fitte le ombre su gestione pandemia

- Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "le ombre sulla gestione della pandemia si fanno sempre più fitte. Anche Guerra, l'ex direttore vicario dell'Oms, mette sotto accusa il ministro Speranza: nessun controllo sugli ingressi dalla Cina, zero interventi sui mezzi di trasporto, mancata attivazione del piano pandemico e l'imperdonabile ritardo sulla distribuzione delle mascherine. Da tempo - continua la parlamentare su Facebook - anche noi denunciamo queste gravi mancanze. Qualcuno deciderà di far luce su tutto questo?". (Rin)