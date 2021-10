G20: India, speaker Camera del popolo Om Birla a Roma per Summit presidenti parlamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Om Birla, presidente della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento dell’India, è giunto a Roma per partecipare al settimo Summit dei presidenti dei parlamenti del G20 (P20). Lo ha reso noto il politico indiano su Twitter. “Spero che questo vertice decida espressamente di affrontare le varie sfide con cui devono confrontarsi le persone in tutto il mondo a causa della pandemia di Covid-19”, ha scritto il rappresentante di Nuova Delhi. Il Summit, intitolato “Parliaments for People, Planet and Prosperity” e organizzato dal Senato in collaborazione con la Camera dei deputati, si terrà a Palazzo Madama domani e dopodomani (7 e 8 ottobre).(Res)