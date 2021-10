Nadef: Dell'Olio (M5s), dopo parole Franco riattivare subito Cashback

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina in audizione il ministro Franco ci ha piacevolmente sorpresi dicendo che il Cashback ha prodotto effetti positivi e si è rivelato una misura importante per promuovere i pagamenti elettronici. Ricordiamo che mesi anche il Forum Ambrosetti aveva usato parole lusinghiere, pubblicando un rapporto secondo il quale il costo annuale del Cashback a regime si ripagherebbe ampiamente in termini di maggior gettito, emersione del sommerso e riduzione dell'adesione Iva". Lo ha detto il capogruppo M5s in commissione Bilancio del Senato, Gianmauro Dell'Olio, durante la dichiarazione di voto sulla relazione relativa alla Nadef. "Eppure lo stesso ministro Franco, a giugno, aveva avallato la sospensione della misura. Riteniamo quindi che il governo, segnatamente il Mef, debba chiarirsi tempestivamente le idee e recuperare il Cashback, una delle misure economiche più innovative ereditate dal governo Conte II, in grado di sprigionare un elevato potenziale anche per quanto riguarda la digitalizzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione", ha aggiunto. (Rin)