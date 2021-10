Trasporti: Ferraris (Fs), lavoriamo su connessioni diagonali, su biglietto unico integrato dovremmo farcela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore dei trasporti sarà molto importante lavorare sulle connessioni diagonali: grazie al Pnrr “accelereremo i tempi di attraversamento tra la costa tirrenica e quella adriatica, investendo sul collegamento tra Roma e Pescara e rafforzando una serie di dorsali strategiche attraverso investimenti sulle ferrovie regionali”. Lo ha detto Luigi Ferraris, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, intervenendo oggi al Made in Italy Summit 2021 organizzato da Sole 24 Ore e Financial Times. “Sarà fondamentale avere un adeguato grado di interazione e convergenza tra il trasporto su rotaia e quello su gomma, la cui pianificazione dovrà essere integrata su tutto il territorio nazionale”, ha detto. In merito alla possibilità di un biglietto unico integrato che includa sia treno che aereo, Ferraris ha affermato che “dovremmo farcela, con l’apporto dell’alta velocità e una maggiore interazione sui treni regionali”. (Rin)