Nadef: Navarra (Pd), crescita per maggiore giustizia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato democratico Pietro Navarra, intervenendo in Aula per la dichiarazione di voto sulla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), ha osservato che "in Italia l'attività produttiva sta crescendo al di sopra delle attese grazie alla ripresa di fiducia delle famiglie e al successo delle vaccinazioni. Assicurare la riduzione dei contagi si è confermata condizione indispensabile per sostenere l'economia, le misure di stimolo al sistema economico si sono dimostrate efficaci e il clima di fiducia sembra irrobustirsi". Il parlamentare ha aggiunto: "La Nadef prevede uno sforzo finanziario a supporto di una politica di bilancio espansiva almeno sino al 2024 degli investimenti pubblici, che nel prossimo triennio crescerebbero dell'11 per cento in media all'anno e che, alla fine del periodo di programmazione, arriverebbero a toccare il 3,4 per cento del Pil, al di sopra del livello osservato negli anni precedenti la crisi finanziaria globale del 2008-09". L'esponente del Pd ha continuato: "Sostenere una crescita strutturale, equa e duratura, promuovendo un'alleanza tra libertà e sicurezza che, in linea con quanto Enrico Letta sta affermando in queste settimane, ritengo debba costituire la base culturale a sostegno del programma di rilancio dell'Italia. Si tratta di promuovere un concetto di welfare di investimento che mette la crescita economica al servizio di una maggiore giustizia e mobilità sociale, unendo le componenti più dinamiche della società a quelle più esposte al rischio di esclusione in un mondo in continuo cambiamento, così rappresentando uno straordinario strumento per correggere le disuguaglianze, dando prospettive e pari opportunità a chi incolpevolmente è rimasto indietro". (Com)