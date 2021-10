Copasir: Urso, con Vecciarelli esaminato ruolo strategico Difesa italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’audizione al Copasir del capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli si è “esaminato il ruolo strategico svolto dalla Difesa italiana in ambito internazionale e di come essa svolga anche un ruolo di soggetto abilitante per ricerca e sviluppo nel campo dell’industria militare e della sicurezza, asset strategici della economia del Paese”. Lo ha reso noto il presidente del Comitato per la sicurezza della Repubblica, Adolfo Urso. “Si è, infine, evidenziato – ha aggiunto -come le Forze armate agiscano con grande capacità e competenza in uno scenario che vede una evidente interconnessione fra i diversi domini che caratterizzano la sicurezza nazionale, non solo quelli tradizionali ma, ad esempio, anche quelli della sicurezza finanziaria ed energetica, del cyber e dello spazio, sui quali il Comitato ha focalizzato la propria attenzione”.(com)