Imprese: Giorgetti, Governo controparte seria per Piombino

- Se lo Stato fa investimenti pubblici con soldi pubblici per assecondare la transizione ambientale, esige che questo processo venga condiviso da chi vuole fare questo passaggio in maniera seria. Auspico e spero che si cominci a vedere anche su Piombino. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, intervenuto all'assemblea di Federacciai, nell'ambito dalla fiera "Made in Steel". "Questo Governo crede di essere una controparte seria e che fa sul serio e siamo aperti a chi vuole accompagnare questo processo in modo serio", ha concluso il ministro. (Rem)