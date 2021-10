Ambiente: Di Maio, con G20 e Cop26 lavorato per rafforzare nostra ambizione su clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha lavorato per rafforzare l’ambizione dell’azione per il clima, massimizzando le sinergie tra il nostro ruolo di Presidenza del G20 e co-presidente della Cop26, con un'attenzione particolare agli impatti legati al clima in Africa e sul nesso di transizione clima-energia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi all'evento "T20 Summit", precisando che proprio gli impatti legati al clima in Africa saranno discussi all'evento ministeriale "Incontri con l'Africa” che si terrà a Roma nei prossimi giorni. “Ricordo inoltre che la riunione ministeriale del G20 di Napoli ha riconosciuto, per la prima volta all'interno di questo forum, l'importanza di non superare la soglia di 1,5 gradi fissata dall'Accordo di Parigi”, ha aggiunto il ministro.(Res)