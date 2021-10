Bulgaria: presidente Radev, adesione all'Ue di Nord Macedonia è importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione della Macedonia del Nord all'Unione europea "è estremamente importante" per la regione dei Balcani. Lo ha dichiarato il presidente bulgaro Rumen Radev, che oggi ha preso parte ai lavori del vertice Ue-Balcani occidentali a Brdo pri Kranju, in Slovenia. Il presidente bulgaro ha avuto a margine del summit un incontro con il premier macedone Zoran Zaev, alla presenza della cancelliera tedesca Angela Merkel e del capo dello Stato francese Emmanuel Macron. L'opposizione della Bulgaria, dovuta a questioni legate all'identità nazionale, sta bloccando l'avvio effettivo dei negoziati di adesione della Macedonia del Nord all'Ue. "L'adesione della Macedonia del Nord è estremamente importante per la regione. A maggio abbiamo trovato i rapporti in un vicolo cieco. Abbiamo trovato la Bulgaria incompresa e isolata nell'Unione europea. L'essenza del problema è la 'debulgarizzazione' sistemica", ha affermato Radev. Secondo il capo dello Stato, in Macedonia del Nord avviene una "distruzione sistematica" del patrimonio culturale e storico bulgaro. "Le nostre posizioni sono chiare: finché questo processo continua e i diritti fondamentali vengono soppressi, non possiamo dire sì. Questo non è un veto, non sta fermando il processo, dobbiamo rispettare i principi europei, dobbiamo sradicare l'incitamento all'odio, l'immagine distorta e l'interpretazione errata della Bulgaria da libri di testo, musei, monumenti, discorsi in pubblico, politica statale", ha dichiarato Radev, aggiungendo che "la chiave" per il consenso della Bulgaria sta nel Trattato di amicizia e buon vicinato firmato nel 2017 dai due Paesi. La Bulgaria e la Repubblica di Macedonia del Nord stanno lavorando al cosiddetto "protocollo 5 + 1", che dovrà contenere 6 punti e che dovrà dare garanzie giuridicamente vincolanti per l'attuazione delle decisioni contenute nel Trattato di amicizia del 2017. (Seb)