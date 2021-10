Consiglio d'Europa: serie di incontri a Strasburgo per il sottosegretario Della Vedova in vista della presidenza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, è stato oggi a Strasburgo per una serie di incontri in vista dell'inizio della presidenza di turno italiana del Consiglio d'Europa (‪17 novembre 2021-20 maggio 2022‬). Secondo quanto riferisce lo stesso sottosegretario agli Esteri sul suo profilo Twitter, con la segretaria generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejcinovic Buric, "abbiamo parlato del prossimo semestre di presidenza italiano" durante il quale "l'Italia non risparmierà gli sforzi per rafforzare la promozione e la protezione dei diritti umani, priorità assoluta della nostra politica estera". A Strasburgo Della Vedova ha incontrato anche la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, con la quale "abbiamo fatto il punto sulla presidenza italiana". "Uguaglianza di genere, diritti del fanciullo e politiche giovanili, intelligenza artificiale e rispetto delle libertà fondamentali, protezione del patrimonio culturale saranno al centro del semestre", ha assicurato il sottosegretario agli Esteri. Terzo incontro avvenuto nella città francese sede del Consiglio d'Europa è stato quello con il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, Robert Spano: "Ho confermato il forte impegno italiano a sostegno della Corte e ho parlato del lavoro del governo Draghi sulla riforma della giustizia, la diminuzione dei tempi dei processi e le condizioni delle carceri", ha spiegato Della Vedova. (Res)