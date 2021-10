G20: Di Maio, per Italia forum rappresenta piattaforma inclusiva su coordinamento crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Italia il G20 rappresenta “una piattaforma inclusiva per il coordinamento internazionale sulle crisi emergenti, a sostegno degli sforzi delle Nazioni Unite e di altre Organizzazioni internazionali”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi all'evento "T20 Summit". “Per questo motivo – ha aggiunto il responsabile della Farnesina - di fronte alla crisi in atto in Afghanistan, l'Italia ha deciso di organizzare il 22 settembre una riunione dei ministri degli Esteri del G20 sull'Afghanistan, allargata alle istituzioni finanziarie internazionali e alle Agenzie delle Nazioni Unite, al fine di preparare la riunione straordinaria dei leader del G20 su questo dossier convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri Draghi il 12 ottobre”. Il responsabile della diplomazia italiana ha ricordato che “in un anno di prove senza precedenti per la comunità internazionale, abbiamo compreso meglio i costi degli approcci non cooperativi”. In questo contesto, ha proseguito Di Maio, “la Presidenza italiana del G20 considera, come parte della sua eredità, una maggiore consapevolezza globale della capacità del G20 di essere un attore chiave di un multilateralismo in rete, orientato ai risultati e inclusivo”. Infine, per il ministro “il G20 ha un ruolo da svolgere nella riforma della governance globale, promuovendo il coordinamento e le sinergie tra le organizzazioni internazionali e avvalendosi del contributo di tutti gli attori sociali”.(Res)