Roma: Gasparri (FI), inaccettabili nomine Raggi durante ballottaggio tra Michetti e Gualtieri

- "Manifestiamo forte contrarietà alle ordinanze della sindaca uscente impegnata in queste ore nella nomina di CdA delle aziende partecipate e delle fondazioni". E' quanto dichiara il Commissario romano di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Infatti - prosegue il Senatore azzurro - dopo aver designato il nuovo CdA Ipa per i prossimi 5 anni, ha nominato il nuovo CdA di Roma Servizi per i prossimi 3 esercizi e da voci del Campidoglio, sembra in arrivo dalla commissione ambiente anche quello della fondazione Bioparco. Chiediamo al segretario generale di farsi garante della correttezza procedurale amministrativa, rispetto alla legittimità degli atti urgenti ed improrogabili adottati dagli organi capitolini durante il periodo elettorale" - conclude Gasparri.(Com)